В Украине замедлилась инфляция, но цены выросли – Нацбанк

Инфляция до сих пор остается выше прогнозируемой.

В ноябре 2021 года потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3%, но цены в месячном измерении выросли на 0,8%.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Нацбанком.

Также читайте Новые правила для ФЛП: какие нововведения ждут предпринимателей с 1 января 2022 года

Отмечается: хотя потребительская инфляция замедляется, но остается выше прогнозируемой. В НБУ объясняют это удорожанием энергоресурсов и сырья, а также увеличением расходов бизнеса на оплату труда.

Следует отметить, что подорожали обработанные продовольственные товары — на 13,3% г/г, в частности, макароны, хлеб, молочные и мясные продукты. Впрочем, снизились темпы роста цены на подсолнечное масло, фрукты и овощи. Продолжают снижаться темпы роста цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы.

В то же время ускорились темпы роста стоимости услуг — 10,1 г/г. Речь идет, зоурема об услугах кинотеатров, спортзалов, гостиниц, химчисток и заведений общепита.

Рост цен на топливо незначительно замедлился – до 33,6% г/г.

Как сообщалось, в Украине в 2022 году возрастут тарифы на газ и электроэнергию. Тарифы на газ возрастут на 20%, а на электроэнергию – на 17,5%. Кроме того, эксперты, опрошенные, считают, что в 2022 году тарифы на отопление и горячую воду возрастут на 16%.

Читайте также:

Помощь по безработице выплатят даже тем, кто не работал ни одного дня: какое условие

Зарплаты украинцев повысились, но не намного: кому и сколько платили в 2021 году

но не намного: кому и сколько платили в 2021 году Индекс оливье: сколько в этом году будет стоить для украинцев приготовление новогоднего салата