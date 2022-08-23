В Украине заметили банкноты с отверстиями: в Нацбанке сообщили, что они недействительны

В Украине распространяются банкноты с отверстиями и повреждениями.

Эти средства украли оккупанты на временно захваченных территориях Украины, они не являются платежными средствами.

Об этом идет речь в сообщении Нацбанка Украины.

Банкноты с отверстиями находились в банках на временно оккупированных территориях Украины. Их намеренно повредили, чтобы вывести из обращения.

"Если во время расчетов вам предлагают поврежденную банкноту, лучше отказаться и попросить другую. Уместно также будет сообщить о распространителях таких банкнот Национальной полиции Украины, чтобы остановить действия злоумышленников", — говорится в сообщении.

Фото: Национальный банк Украины

В Национальном банке сообщили, что если из-за боевых действий из оккупированных районов Украины невозможно вывести наличные, то банковские работники намеренно повреждают деньги.

"Банкноты могут быть повреждены механическим способом (обрезание не менее половины банкноты и ее уничтожение; разрезание пополам или на три части; просверление в банкноте трех или более отверстий) или специальными растворами или другими красящими веществами с окрашиванием не менее 50% общей площади банкноты", – говорится в сообщении.

Эти деньги могли украсть российские оккупанты и ввести их оборот для дестабилизации экономической ситуации в Украине.

"Эти банкноты – перестали быть платежным средством. Банки не имеют права осуществлять обмен физическим и юридическим лицам поврежденных вышеупомянутыми способами банкнот, а должны изымать их, направлять Национальному банку для исследования и информировать о подобных случаях правоохранительные органы", — отметили в Нацбанке.

В случае обнаружения таких средств их изымают без возмещения стоимости. Также все инциденты будут расследованы полицией.

Напомним, в Украине пытаются пополнять терминалы выведенными из обращения купюрами.

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