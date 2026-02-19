В Украине запустили базовую соцпомощь: как получить 4500 грн

Выплаты базовой социальной помощи / © ТСН.ua

Реклама

В Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи для семей с низким доходом. Семья может получить одну консолидированную выплату вместо нескольких отдельных, где базовый размер на человека составляет 4500 грн.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Базовая социальная помощь — что это такое?

Базовая социальная помощь — это новый формат государственной поддержки с комплексным подходом, ориентированный на семьи с низкими доходами. Сейчас она введена в рамках экспериментального проекта, и оформить выплату могут определенные категории получателей соцподдержки.

Реклама

Речь идет о ежемесячной выплате, которая объединяет несколько видов государственной помощи для семей в сложных жизненных обстоятельствах. То есть вместо разных отдельных выплат семья получает одну — базовую, рассчитанную сразу на всех ее членов. Помощь назначают на шесть месяцев с возможностью автоматического продления в течение всего периода эксперимента — до двух лет.

Кто может получить выплаты и как подать заявление?

Подать заявление можно онлайн через приложение «Дия» или лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации.

Право на выплату есть у граждан и семей, которые соответствуют условиям проекта и нуждаются в государственной поддержке. Сейчас онлайн-подача доступна прежде всего тем, кто уже получает:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты на детей одиноким матерям.

Для оформления онлайн нужны биометрические документы (ID-карта или загранпаспорт) и подтвержденный налоговый номер.

Реклама

Когда помощь не назначают?

Выплату не предоставляют, в частности, если:

трудоспособные взрослые более трех месяцев не работают, не учатся, не служат и не стоят на учете в центре занятости (есть исключения — уход за людьми с инвалидностью, уплата ЕСВ и т. п.);

в течение года кто-то из семьи совершил покупку или приобрел имущество на сумму более 100 тыс. грн;

на депозитах или в облигациях есть более 100 тыс. грн;

в собственности есть второе жилье (кроме исключений — разрушенное или на оккупированных территориях, наследство и т.д.);

у семьи есть более одного автомобиля в возрасте до 15 лет (кроме предусмотренных исключений).

Как определяют размер выплаты?

Сумму помощи рассчитывают индивидуально, она зависит от базовой величины — сейчас это 4500 грн — и равна разнице между общей суммой базовой величины для членов семьи и их среднемесячным доходом.

Средний доход определяют за три месяца перед обращением. Формула такая:

100% базовой величины — для заявителя;

100% — для каждого ребенка до 18 лет и людей с инвалидностью I-II группы;

70% — для других членов семьи.

Пример

Семья из трех человек (отец, мать, ребенок):

Реклама

базовая величина — 12 150 грн;

средний доход — 7 020 грн;

размер пособия — 5 130 грн.

Если в семье есть человек с инвалидностью, базовая сумма возрастает, соответственно увеличивается и выплата.

Отдельные правила действуют для людей с 60 лет без достаточного страхового стажа: их базовая величина зависит от количества отработанных лет (от 53% до 88% стандартной суммы).

Что еще стоит знать?

Для получения помощи подают два заявления: сначала — о намерении, затем — о назначении выплаты. Подать их может один представитель семьи, но все совершеннолетние получатели должны подписать документы.

Перед окончательным оформлением семья может отказаться и оставить ранее назначенные выплаты.

Реклама

К слову, правительство вводит беспроцентные кредиты для пострадавших от чрезвычайных ситуаций на новое бытовое обустройство. Как сообщила премьер Юлия Свириденко, семьи могут получить до 430 тыс. грн (50 минимальных зарплат) на срок до 15 лет, при этом государство полностью компенсирует проценты банкам. Средства являются целевыми: их можно потратить на приобретение домашнего имущества и оборудования для дома.