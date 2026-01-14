В Украине запустили "єЯсла": как родителям получить деньги на уход за ребенком

Младенец / © Pexels

С 1 января на Украине заработал обновленный механизм поддержки работающих родителей. Правительство официально дало старт программе «єЯсла», которая призвана помочь семьям объединить карьеру с воспитанием малышей в возрасте от 1 до 3 лет.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сущность и размер помощи

Как сообщили в министерстве, программа работает как ежемесячная целевая компенсация расходов по профессиональному уходу за ребенком. Деньги предоставляются тем родителям (или законным представителям), которые выходят на работу на полный рабочий день.

Размер государственной помощи составляет:

8 000 гривен ежемесячно — для семей, в которых мать или другой законный представитель возвращается к работе после достижения ребенком одного года;

12 000 гривен ежемесячно — для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью (с учетом коэффициента 1,5);

На что можно потратить деньги?

Поскольку помощь является целевой, ее можно направить исключительно на оплату услуг по уходу. Это могут быть частные садики, няни-фопы или официальные агентства. Также средства покрывают дополнительные услуги в государственных садах:

питание и пребывание в дежурных группах (утренние/вечерние);

развивающие кружки, секции и психолого-педагогические занятия;

реабилитационные услуги сверх базовой программы.

Как оформить «Если»?

Родителям не обязательно стоять в очередях — подать заявку можно онлайн через сервис Дія.Шеринг. Для тех, кто предпочитает личный визит, обращаться нужно в отделения Пенсионного фонда.

Пакет документов минимален:

Паспорт и РНОКПП (идентификационный код). Свидетельство о рождении малыша. Документ (приказ или выписка), подтверждающий ваш выход на работу на полную ставку.

Специалисты или учреждения, которым вы платите за уход, должны иметь соответствующие КВЭДы (например, 85.10 или 88.91), подтверждающие их право предоставлять такие услуги официально.

«Цель программы „єЯсла“ — поддержать семьи с маленькими детьми, предоставить родителям возможность вернуться к профессиональной деятельности, а детям — получать качественный уход в удобной и безопасной для семьи форме», — отметили в МОН.

Напомним, 1 января 2026 г. в Украине вступает в силу Закон №4681-ІХ, направленный на усиление государственной поддержки семей с детьми и создание условий для сочетания отцовства с профессиональной деятельностью.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 50 тыс. грн в случае рождения ребенка и внедряющий новые виды пособий для семей с детьми.