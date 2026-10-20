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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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В Украине запустили новые выплаты на детей: как их оформить и сколько дают в месяц

В приложении и на портале «Дія» стали доступны новые возможности оформления помощи по беременности и родам и выплат по уходу за ребенком до 1 года. Размер поддержки зависит от вида помощи и обстоятельств семьи.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Новые выплаты на детей 2026

Новые выплаты на детей 2026 / © Credits

В Украине расширяется программа государственной поддержки для семей с малышами. На портале «Дія» появились новые социальные выплаты, которые должны уменьшить финансовую нагрузку на родителей и дать им возможность сосредоточиться на воспитании ребенка. Рассказываем обо всех новых выплатах и кто имеет право их оформить.

Об этом сообщили в «Дія».

В «Дія» запустили новые выплаты на детей: что можно оформить

Украинцы могут оформить два новых социальных пособия на портале или в приложении «Дія». Первая финансовая помощь выплачивается по беременности и родам. Женщины смогут получать 7000 грн в месяц.

Второй вид помощи — по уходу за ребенком до 1 года. Его также теперь можно оформить в «Дія».

Помощь на беременность роды 2026 — как оформить и кто имеет право

Выплата предназначена для женщин, которые не застрахованы в системе государственного социального страхования. К примеру, такую ежемесячную помощь могут получать студентки или безработные женщины.

Чтобы получать эти выплаты, нужно иметь медицинское заключение о беременности и родах. Оно должно действовать или срок его действия закончился не более 6 месяцев назад.

Деньги начисляют на основной счет «Дія». Этими деньгами можно пользоваться свободно — без ограничений на расходы.

Помощь по уходу за ребенком до 1 года: правила оформления

Ежемесячное пособие в размере 7000 грн могут получить семьи, которые воспитывают ребенка до 1 года. Семьи, которые имеют ребенка с инвалидностью до 1 года, могут получать ежемесячно увеличенную выплату — 10 500 гривен.

Деньги выплачивают на заботу о малыше в первый год жизни — от момента окончания срока действия медицинского заключения в категории «беременность и роды» и до достижения ребенком 1 года.

Деньги поступают на специальный счет «Дія.Картка» — «Забота о ребенке». Эти средства предназначены для оплаты конкретных детских товаров и услуг.

Родители могут также оформить такие социальные офлайн-выплаты — в Пенсионном фонде, ЦНАПе или через уполномоченных представителей территориальных общин.

Как подать заявку на помощь на ребенка в Украине

Чтобы получить одну из этих социальных выплат на ребенка в 2026 году, нужно выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Авторизируйтесь на портале «Дія» и заполните первую часть заявления на помощь. Система автоматически проверит, имеете ли вы право на выплату.

  2. Если вам удовлетворят выплату, на почту поступит вторая часть заявления на соцпомощь.

  3. Заполните заявление и подпишите его «„Дія.Підпис“ в течение суток.

Кто из женщин имеет право на помощь на детей

Чтобы получать соцпомощь на ребенка, женщина должна подходить по следующим условиям:

  • иметь ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получалась помощь (для пособия по уходу за детьми);

  • иметь действующий МВТН или после его закрытия не прошло 6 месяцев (для пособия на время беременности и родов);

  • быть мамой ребенка;

  • иметь паспорт, зарегистрированный в ЕГДР;

  • иметь ИНН;

  • иметь зарегистрированное место жительства или фактическое место жительства (со статусом ВПЛ).

Выплаты на детей 2026: что можно получить от государства

Напомним, в 2026 году в Украине действуют новые суммы государственной помощи для родителей, опекунов и усыновителей в пределах более 50 программ Министерства социальной политики.

В частности, одинокие родители ребенка, которрый родился после 1 января 2026 года, или лица, усыновившие ребенка, кроме случаев усыновления ребенка другого супруга, могут получить одноразовую поддержку в размере 50 тысяч гривен при условии обращения в течение 12 месяцев.

Для поддержки родителей, которые возвращаются на работу после декрета, действует программа «єЯсла» с ежемесячными выплатами от 1 до 3 лет в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, беременные женщины могут получить 7 тысяч гривен пособия по беременности и родам.

Для одиноких матерей или родителей детей, рожденных до 2026 года, рассчитывается ежемесячное пособие как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на человека.

Прожиточный минимум в 2026 году составляет 2 817 гривен для детей до 6 лет, 3 512 гривен для детей от 6 лет и 3 328 гривен для трудоспособных лиц. Также предусмотрена поддержка опекунам и попечителям на детей-сирот и лишенных попечительства: от 7 042 грн до 12 292 грн.

Дети также имеют право на государственную помощь, если один из родителей является должником по алиментам, находится под следствием, на лечении, на военной службе, в местах лишения свободы или его местонахождении неизвестно. Такая помощь назначается раз в пол года: гарантированные суммы составляют 1 408–3 512 грн.

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