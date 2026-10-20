В Украине запустили новые выплаты на детей: как их оформить и сколько дают в месяц

Новые выплаты на детей 2026 / © Credits

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В Украине расширяется программа государственной поддержки для семей с малышами. На портале «Дія» появились новые социальные выплаты, которые должны уменьшить финансовую нагрузку на родителей и дать им возможность сосредоточиться на воспитании ребенка. Рассказываем обо всех новых выплатах и кто имеет право их оформить.

Об этом сообщили в «Дія».

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В «Дія» запустили новые выплаты на детей: что можно оформить

Украинцы могут оформить два новых социальных пособия на портале или в приложении «Дія». Первая финансовая помощь выплачивается по беременности и родам. Женщины смогут получать 7000 грн в месяц.

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Второй вид помощи — по уходу за ребенком до 1 года. Его также теперь можно оформить в «Дія».

Помощь на беременность роды 2026 — как оформить и кто имеет право

Выплата предназначена для женщин, которые не застрахованы в системе государственного социального страхования. К примеру, такую ежемесячную помощь могут получать студентки или безработные женщины.

Чтобы получать эти выплаты, нужно иметь медицинское заключение о беременности и родах. Оно должно действовать или срок его действия закончился не более 6 месяцев назад.

Деньги начисляют на основной счет «Дія». Этими деньгами можно пользоваться свободно — без ограничений на расходы.

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Помощь по уходу за ребенком до 1 года: правила оформления

Ежемесячное пособие в размере 7000 грн могут получить семьи, которые воспитывают ребенка до 1 года. Семьи, которые имеют ребенка с инвалидностью до 1 года, могут получать ежемесячно увеличенную выплату — 10 500 гривен.

Деньги выплачивают на заботу о малыше в первый год жизни — от момента окончания срока действия медицинского заключения в категории «беременность и роды» и до достижения ребенком 1 года.

Деньги поступают на специальный счет «Дія.Картка» — «Забота о ребенке». Эти средства предназначены для оплаты конкретных детских товаров и услуг.

Родители могут также оформить такие социальные офлайн-выплаты — в Пенсионном фонде, ЦНАПе или через уполномоченных представителей территориальных общин.

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Как подать заявку на помощь на ребенка в Украине

Чтобы получить одну из этих социальных выплат на ребенка в 2026 году, нужно выполнить следующий алгоритм действий:

Авторизируйтесь на портале «Дія» и заполните первую часть заявления на помощь. Система автоматически проверит, имеете ли вы право на выплату. Если вам удовлетворят выплату, на почту поступит вторая часть заявления на соцпомощь. Заполните заявление и подпишите его «„Дія.Підпис“ в течение суток.

Кто из женщин имеет право на помощь на детей

Чтобы получать соцпомощь на ребенка, женщина должна подходить по следующим условиям:

иметь ребенка в возрасте до 1 года и 7 месяцев, на которого еще не получалась помощь (для пособия по уходу за детьми);

иметь действующий МВТН или после его закрытия не прошло 6 месяцев (для пособия на время беременности и родов);

быть мамой ребенка;

иметь паспорт, зарегистрированный в ЕГДР;

иметь ИНН;

иметь зарегистрированное место жительства или фактическое место жительства (со статусом ВПЛ).

Выплаты на детей 2026: что можно получить от государства

Напомним, в 2026 году в Украине действуют новые суммы государственной помощи для родителей, опекунов и усыновителей в пределах более 50 программ Министерства социальной политики.

В частности, одинокие родители ребенка, которрый родился после 1 января 2026 года, или лица, усыновившие ребенка, кроме случаев усыновления ребенка другого супруга, могут получить одноразовую поддержку в размере 50 тысяч гривен при условии обращения в течение 12 месяцев.

Для поддержки родителей, которые возвращаются на работу после декрета, действует программа «єЯсла» с ежемесячными выплатами от 1 до 3 лет в размере 8 тысяч гривен. Кроме того, беременные женщины могут получить 7 тысяч гривен пособия по беременности и родам.

Для одиноких матерей или родителей детей, рожденных до 2026 года, рассчитывается ежемесячное пособие как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на человека.

Прожиточный минимум в 2026 году составляет 2 817 гривен для детей до 6 лет, 3 512 гривен для детей от 6 лет и 3 328 гривен для трудоспособных лиц. Также предусмотрена поддержка опекунам и попечителям на детей-сирот и лишенных попечительства: от 7 042 грн до 12 292 грн.

Дети также имеют право на государственную помощь, если один из родителей является должником по алиментам, находится под следствием, на лечении, на военной службе, в местах лишения свободы или его местонахождении неизвестно. Такая помощь назначается раз в пол года: гарантированные суммы составляют 1 408–3 512 грн.

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