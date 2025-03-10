В Украине запустили систему е-Конопли – кто сможет выращивать

В Украине упростили выращивание технической конопли для бизнеса.
Министерство аграрной политики и продовольствия от 10 марта запускает электронную систему еКонопли.
Об этом сообщил глава Минагрополитики Виталий Коваль.
По его словам, юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленных конопли, смогут работать в удобной цифровой системе.
- Основная цель системы – восстановление лидерства Украины по выращиванию технической конопли и снижение возможных коррупционных рисков и злоупотреблений.
"Новый сервис еКонопли будет способствовать развитию этой отрасли, ведь применение промышленной конопли чрезвычайно широко – от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля – это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки", – говорит Виталий Коваль.
Кроме того, значительно упрощается деятельность юридических лиц. Ранее получение лицензии на производство промышленной конопли длилось до 3 месяцев. Теперь, согласно приказу Минагрополитики, для выращивания конопли для промышленных целей достаточно зарегистрироваться в Реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по посеву, выращиванию и переработке конопли для промышленных целей и нет необходимости получать лицензии и квоты.
Ранее сообщалось, что в Украине зарегистрировали первую аптеку с лекарствами на основе каннабиса.
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