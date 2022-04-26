В Украине запустят новую программу выплат для вынужденных переселенцев: кто и сколько денег получит

В Украине запустят новую программу выплат для вынужденных переселенцев: кто и сколько денег получит

Правительство с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины запустит новую программу выплат для вынужденных переселенцев.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства.

Об этом сообщил в официальном Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 апреля.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц. То есть для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений.

Ожидается, что выплаты сможет получить почти миллион человек. Предпочтение будет предоставляться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий.

Напомним, что в Украине продолжают работать и другие программы для вынужденных переселенцев: по 2 000 грн от правительства каждому взрослому и по 3 000 грн на ребенка. Также две общие с ООН и одна общая UNICEF программы по выплате 2 200 грн перемещенным лицам, принадлежащим к уязвимым категориям.

Как получить справку переселенца и денежную помощь через "Дію" (на жестовом языке)

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