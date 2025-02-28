В Украине заработает накопительная пенсионная система: в правительстве назвали сроки

Уже в следующем году в Украине может начаться переход с солидарной в накопительную пенсионную систему.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в комментарии " РБК-Украина ".

Министерство социальной политики уже направило в правительство законопроект о накопительной пенсионной системе. Когда Кабинет министров его одобрит, документ будет передан на рассмотрение парламента.

По словам представительницы министерства, этот проект закона был составлен с учетом глубокого анализа предыдущих подобных инициатив, в частности, учел их недостатки. Кроме того, проводились консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, по которым предварительные законодательные инициативы тормозили", — подчеркнула она.

Марчак не ручается, что Верховная Рада быстро одобрит законопроект, но в министерстве убеждены, что нужное количество голосов там все же наберется. По ее словам, в Минсоцполитики надеются на принятие закона уже в этом году, чтобы в 2026-м его положения уже вступили в силу.

Напомним, стало известно, у кого из украинцев пенсии в марте не вырастут. Ведь с 1 марта состоится ежегодная индексация пенсионных выплат.

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