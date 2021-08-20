В Украине заработает новая система для проверки получателей субсидий

В системе будет вся информация о украинском, претендующих на получение помощи.

Осенью в Украине заработает единая информационная система для получателей субсидий и соцвыплат.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Эта система поможет быстрее проверять претендентов на государственную помощь. Кроме того, это упростит оформление помощи для рядовых граждан.

По словам Лазебной, в системе будет собрана вся информация: чем занимается субсидиант, какой имеет доход, стаж и тому подобное. Информация поможет правильно формировать бюджет для выплат помощи и оказывать ее тем, кто действительно в ней нуждается.

Следует заметить, что сначала система будет действовать для получателей шести видов социальной помощи. Всего же в Украине — 120 видов социальной помощи.

Как сообщалось, Кабинет министров отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов н а жилищно-коммунальные услуги. Речь идет об отмене нормы, которую ввели в прошлом году весной из-за введения локдауну. Отныне повышенный норматив будет действовать, если в регионе введен "красный" уровень карантина.

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