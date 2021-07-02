В Украине заработал рынок земли: какова будет стоимость гектара чернозема

Минимальная цена одного гектара — 27,5 тыс. Грн.

С 1 июля в Украине открылся рынок земли: Держгеокадастр установил минимальную стоимость.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 июля.

Минимальная цена одного гектара украинской земли — 27,5 тыс. Грн. "За каждым участком следит система Геокадастр, системы мониторинга министерства юстиции", — говорит министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

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Со вчерашнего дня украинцы официально могут покупать и продавать землю сельско-хозяйственного назначения. До этого в Украине действовал мораторий, который фактически запрещал это делать. Однако, утверждают чиновники, землю же продавали — по сомнительным схемам или за копейки на бумаге. Теперь все операции будут прозрачными.

Перед продажей нотариус будет обязательства-связан проверить покупателя на то, сколько земли он или его родственники имеют. В открытом доступе уже есть данные о тех, кто имеет более 100 гектаров, которые разрешены нормой, говорят в Держгеокадастри.

Новости Украины: отныне украинцы официально могут покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения

Иностранцы не будут допущены к рынку, как и лица в отношении которых имеются санкции на покупку земли. Не приобретут ее и люди, которые не смогут объяснить происхождение своих средств.

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

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