В Украине заработал "топливный" кэшбек: как получить деньги и когда они поступят

Цены на топливо растут / © Associated Press

Реклама

Сегодня, 20 марта, в Украине заработал «топливный» кэшбек. Программа будет действовать до 1 мая этого года.

Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере:

15% средств за дизельное топливо

10% за бензин и 5% за автогаз

На каждом литре кэшбек будет составлять от 2 до 11 гривен.

Реклама

Как присоединиться к программе

Для того чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:

Присоединиться к программе. Для этого нужно открыть специальную карточку «Национального кэшбека» в банке-партнере

Рассчитаться на топливо картой, подключенной к программе

Получить кэшбек и потратить его на что-нибудь из перечня товаров

«Топливный» кэшбек — последние новости

12 марта премьер-министр Юлия Свириденко объявила о запуске кэшбека на топливо. Такое решение правительство приняло на фоне топливного кризиса, вызванного войной в Иране.

Кабинет министров на заседании 18 марта одобрил запуск программы. В частности, программа снижает давление от роста цен на топливо именно для тех, кто больше всего от этого страдает, и таргетирует реальных потребителей — работающих людей, малых предпринимателей и аграриев.

Суть программы — при покупке топлива на АЗС можно получить кэшбек от государства:

Реклама

Такой уровень кэшбека примерно соответствует текущему росту цены топлива и позволит сэкономить около 11 грн/л дизеля, 7 грн/л бензина и 2 грн/л автогаза.

Для пользователей программы «Национальный кэшбек» никаких дополнительных действий делать не нужно, для них кэшбек на топливо будет начисляться автоматически. Для остальных алгоритм такой же, как для присоединения к «Национальному кэшбеку».

Максимальная сумма кэшбека за горючее — до 1000 грн в месяц. Общий максимум по программе «Национального Кэшбека» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Напомним, программу запускают на фоне роста цен на топливо, связываемое с геополитической напряженностью и ситуацией на мировых рынках энергоносителей.

Реклама

Между тем, 20 марта в Украине снова зафиксировано повышение средних цен на все основные виды топлива. В частности, сегодня 95-й бензин поднялся в цене в несколько гривен.