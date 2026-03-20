В Украине заработал "топливный" кэшбек: как получить деньги и когда они поступят
Украинцы, участвующие в программе, получат до 15% потраченных денег.
Сегодня, 20 марта, в Украине заработал «топливный» кэшбек. Программа будет действовать до 1 мая этого года.
Украинцы смогут получить компенсацию за топливо в размере:
15% средств за дизельное топливо
10% за бензин и 5% за автогаз
На каждом литре кэшбек будет составлять от 2 до 11 гривен.
Как присоединиться к программе
Для того чтобы получить компенсацию за потраченные на топливо средства, украинцам необходимо:
Присоединиться к программе. Для этого нужно открыть специальную карточку «Национального кэшбека» в банке-партнере
Рассчитаться на топливо картой, подключенной к программе
Получить кэшбек и потратить его на что-нибудь из перечня товаров
«Топливный» кэшбек — последние новости
12 марта премьер-министр Юлия Свириденко объявила о запуске кэшбека на топливо. Такое решение правительство приняло на фоне топливного кризиса, вызванного войной в Иране.
Кабинет министров на заседании 18 марта одобрил запуск программы. В частности, программа снижает давление от роста цен на топливо именно для тех, кто больше всего от этого страдает, и таргетирует реальных потребителей — работающих людей, малых предпринимателей и аграриев.
Суть программы — при покупке топлива на АЗС можно получить кэшбек от государства:
15% на дизельное топливо
10% — на бензин
5% — на автогаз
Такой уровень кэшбека примерно соответствует текущему росту цены топлива и позволит сэкономить около 11 грн/л дизеля, 7 грн/л бензина и 2 грн/л автогаза.
Для пользователей программы «Национальный кэшбек» никаких дополнительных действий делать не нужно, для них кэшбек на топливо будет начисляться автоматически. Для остальных алгоритм такой же, как для присоединения к «Национальному кэшбеку».
Максимальная сумма кэшбека за горючее — до 1000 грн в месяц. Общий максимум по программе «Национального Кэшбека» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.
Напомним, программу запускают на фоне роста цен на топливо, связываемое с геополитической напряженностью и ситуацией на мировых рынках энергоносителей.
Между тем, 20 марта в Украине снова зафиксировано повышение средних цен на все основные виды топлива. В частности, сегодня 95-й бензин поднялся в цене в несколько гривен.