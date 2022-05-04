В Украине заработала таможенная е-декларация для гуманитарной помощи: как оформить

В Украине заработал сервис оформления электронной таможенной декларации для ввоза гуманитарной помощи.
Теперь украинцам не придется стоять в очередях на таможенных пунктах, чтобы отвезти гуманитарку.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, сервис таможенная Е-декларация ускорит ввоз груза на территорию Украины и поспособствует уменьшению очередей в таможенных пунктах.
Как оформить гуманитарный груз:
- Заполнить электронную форму по ссылке – https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/
- После получения декларации по электронной почте, напечатать и подписать ее.
- Распечатанную и подписанную декларацию передать таможеннику при прохождении украинской границы.
Граждане Украины, пользующиеся электронными сервисами электронная подпись, BankID , MobileID, оформление таможенной Е-декларации гуманитарного груза могут также сделать через Единое окно Гостаможслужбы — https://cabinet.customs.gov.ua.
Напомним, что в Ровенской области предотвратили незаконные продажи гуманитарной помощи.
Читайте также: