В Украине заработали электронные трудовые книжки: что изменится

Работодатели обязаны отсканировать трудовые работников и отправить в Пенсионный фонд.

В Украине заработали электронные трудовые книжки: переход на новый формат продлится пять лет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 июня.

В течение этого времени работодатели обязаны отсканировать трудовые работников и отправить в Пенсионный фонд на обработку. Отныне подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначение пенсий и т.д. будет в электронной форме.

История трудового стажа уже частично сохраняется в электронных реестрах. Проверить информацию можно на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужен электронной подписи. Также можно воспользоваться системой ID.GOV — она доступна всем, у кого есть банковская карточка. После внесения всех данных в реестр, по просьбе работника, работодатель может и в дальнейшем дублировать информацию в бумажную книгу следующие пять лет.

Новости Украины: электронные трудовые - для чего они нужны и как повлияют на пенсию

Благодаря электронному формату говорят эксперты, исчезнет риск потерять трудовую, повредить документ или внести в него недостоверные данные. Неправительственная организация подсчитала, что отмена бумажных книг сэкономит для бизнеса около полмиллиарда гривен ежегодно. В Пенсионном фонде добавляют — это шаг к автоматическому назначения пенсий.

Как сообщалось, закон, который вводит электронный учет трудовой деятельности, президент Владимир Зеленский подписал 4 марте этого года. Верховная Рада Украины 5 февраля поддержала переход с бумажного на электронный вариант трудовой книжки.

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