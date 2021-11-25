В Украине заработало Бюро экономической безопасности, но без собственного здания

Центральный аппарат Бюро сформирован более чем на 30% его предельной кадровой численности.
Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом говорится в распоряжении от 24 ноября, опубликованном на Урядовом портале.
"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", — отмечается в документе.
Тем не менее, Бюро до сих пор не получило от правительства здание, в котором будет работать.
"Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в Бюро экономической безопасности от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", — предупредили в пресс-службе БЭБ.
В ведомстве добавили, что центральный аппарат Бюро сформирован более чем на 30% его предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию БЭБ.
"Со стартом работы продолжится кадровое доукомплектование центрального аппарата БЭБ и развитие его территориальных управлений. Следующие вакансии в центральном аппарате и территориальных управлениях БЭБ и условия конкурсного отбора будут опубликованы на веб-сайте Бюро в ближайшее время", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 28 января 2021 года Верховная Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности. Бюро будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.
В конце августа правительство по итогам конкурса назначило главой БЭБ Вадима Мельника. Глава ведомства назвал свою зарплату.
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