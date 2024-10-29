В Украине значительно подорожает популярная крупа: аграрии подняли цены на сырье почти вдвое

В нынешнем сезоне в Украине почти вдвое выросли цены на гречишное зерно. Ожидается, что вскоре подскочат и цены на гречневую крупу на полках магазинов.

Об этом рассказала директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк в комментарии для "Укринформ".

“В этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, поэтому культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить мы у себя на производстве. Сейчас еще есть остатки урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидают поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тысяч гривен за тонну, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тысяч гривен за тонну”, – отметила Босюк.

Она добавила, что конечные потребители ощутят изменения чуть позже, так как магазины не могут мгновенно отреагировать на поднятие цены, потому что сейчас реализуют остатки, приобретенные по старой цене. Впрочем, новые партии гречневой крупы уже будут продаваться дороже.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", – пояснила директор завода.

Анна Босюк также успокоила, что, несмотря на предварительные прогнозы, гречишной группы хватит как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

Издание отмечает, что к концу октября в Украине почти полностью (на 98%) собрали урожай гречки. Было собрано 126,9 тысяч тонн, что оказалось чуть выше ожиданий. Впрочем, это не сравнится с рекордным урожаем гречки в прошлом году. Благодаря увеличению посевов и высокой урожайности в 2023 году удалось собрать 207,5 тысячи тонн.

Напомним, в этом году аграрии сократили площади посевов гречихи, кроме того погода не была благоприятной для урожая. Поэтому гречка уже осенью может вырасти в цене.

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