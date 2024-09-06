В Украине значительно подорожали молочные продукты: что будет дальше с ценами

Цены на молочные продукты в Украине значительно выросли из-за снижения производства молока и перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщил аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Так, пастеризованное молоко теперь стоит до 49,86 грн за литр, кефир – до 87,20 грн за килограмм, а сметана – до 190,57 грн за килограмм, что делает эти продукты менее доступными для покупателей.

Длительные отключения электроэнергии, вызванные российскими ракетными ударами по энергетической инфраструктуре, приводят к перебоям в работе систем вентиляции и охлаждения на фермах.

Жара отрицательно сказывается на продуктивности коров, страдающих тепловыми ударами, что приводит к снижению объемов производства молока. В результате этого молокоперерабатывающие предприятия столкнулись с существенным дефицитом сырья.

Это привело к увеличению закупочных цен, что сказалось на стоимости молочной продукции в магазинах. По информации Кухалейшвили, цены на основные молочные товары выросли на 20%.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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