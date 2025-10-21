- Дата публикации
В Украине значительно подорожали важные для детей продукты: о чем идет речь
Украинцы начали больше потреблять молокопродуктов с началом осени, выросли и цены.
С наступлением осени рынок молочной продукции в Украине претерпел заметные изменения. Производители сообщают об увеличении спроса, в то же время цены на молочные продукты снова начали расти.
Об этом сообщает ИНФАГРО.
С началом учебного года и первыми прохладными днями украинцы традиционно начинают больше потреблять молоко и молочные продукты. Этот год не стал исключением, хотя увеличение спроса пока не такое значительное, как это наблюдалось до начала полномасштабной войны. Однако производители сыра и цельномолочной продукции констатируют определенный рост объемов продаж.
Вместе с повышением спроса происходит и подорожание продукции. В октябре большинство производителей подняли цены на молочные товары в среднем на 5%. Последний раз они пересматривались около шести месяцев назад. Представители отрасли объясняют подорожание ростом затрат на производство и общей инфляцией в стране — по данным Госстата, в августе она достигла 13,2%.
Не осталось в стороне и сырое молоко: его стоимость с середины лета повысилась на 9%. Эксперты молочной перерабатывающей отрасли прогнозируют, что до конца осени цены на молочные продукты могут увеличиться еще как минимум на 5%, отражая общие экономические тенденции и сезонный рост спроса.
Таким образом, украинские потребители уже ощущают последствия сезонных изменений в молочной отрасли: повышенный спрос вместе с ростом цен создает дополнительное финансовое давление на домохозяйства, а производители готовятся к дальнейшему подорожанию продукции.
