В Украине значительно подорожали важные для детей продукты: о чем идет речь

С наступлением осени рынок молочной продукции в Украине претерпел заметные изменения. Производители сообщают об увеличении спроса, в то же время цены на молочные продукты снова начали расти.

С началом учебного года и первыми прохладными днями украинцы традиционно начинают больше потреблять молоко и молочные продукты. Этот год не стал исключением, хотя увеличение спроса пока не такое значительное, как это наблюдалось до начала полномасштабной войны. Однако производители сыра и цельномолочной продукции констатируют определенный рост объемов продаж.

Вместе с повышением спроса происходит и подорожание продукции. В октябре большинство производителей подняли цены на молочные товары в среднем на 5%. Последний раз они пересматривались около шести месяцев назад. Представители отрасли объясняют подорожание ростом затрат на производство и общей инфляцией в стране — по данным Госстата, в августе она достигла 13,2%.

Не осталось в стороне и сырое молоко: его стоимость с середины лета повысилась на 9%. Эксперты молочной перерабатывающей отрасли прогнозируют, что до конца осени цены на молочные продукты могут увеличиться еще как минимум на 5%, отражая общие экономические тенденции и сезонный рост спроса.

Таким образом, украинские потребители уже ощущают последствия сезонных изменений в молочной отрасли: повышенный спрос вместе с ростом цен создает дополнительное финансовое давление на домохозяйства, а производители готовятся к дальнейшему подорожанию продукции.

