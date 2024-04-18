В Украине значительно возросли выплаты на детей: кого коснутся изменения

С начала апреля 2024 года правительство Украины расширило государственную социальную поддержку для детей, потерявших родителей-добровольцев. Теперь выплаты составляют 7800 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка и 6100 грн на каждого ребенка в семьях с двумя или более детьми.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

С начала марта 2024 года были введены увеличенные суммы целевой поддержки для определенных групп детей. Это касается детей, чьи родители не имели возможности присоединиться к Добровольческим формированиям территориальных громад (ДФТГ) по разным причинам.

Согласно обновленным правилам, эти дети будут теперь получать повышенные выплаты государственной социальной помощи.

Согласно новым нормам, начиная с 1 апреля 2024 года размер этого пособия составляет:

7800 грн на каждого несовершеннолетнего ребенка

6100 грн на каждого ребенка в семье, если есть двое и больше детей

Ежемесячные выплаты будут производиться автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений или документов.

Ранее стало известно, что в Украине в 2024 году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.

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