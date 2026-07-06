За воду придется платить больше / © Pexels

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Новые тарифы на воду могут быть введены в крупных городах Украины до конца лета.

Такой прогноз в комментарии «Фокусу» озвучил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, о повышении тарифов уже сообщили в Одессе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Виннице, Дрогобыче, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде и других городах.

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«Однозначно тарифы уже повысили или повысят буквально в ближайшие месяцы. Я думаю, к концу лета массовое повышение тарифов будет в большинстве крупных городов», — сказал Попенко.

Отметим, что попытка повысить тариф на воду во время войны уже была — ровно три года назад, в июле 2023 года. Тогда такое решение приняла Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потому что именно она утверждала тарифы для водоканалов в городах с населением более 100 тысяч.

Тогда цены на услуги 34 водоканалов с 1 июля 2023 года должны были вырасти в среднем на 32%.

Президент Владимир Зеленский и экс-премьер Денис Шмыгаль подвергли критике это решение НКРЭКУ, заверив, что его не согласовали с правительством.

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Поскольку центральные власти больше не устанавливают тарифы, в каждом городе или регионе они могут отличаться. Цена зависит не только от финансовых возможностей громады, но и от технических особенностей подачи воды, в частности, протяженности сетей.

Поэтому ситуация очень разная. Даже новые тарифы существенно разнятся в городах.

Коммуналка в Украине — последние новости

В Украине изменили правила перерасчета платежек за тепло и горячую воду во время чрезвычайных ситуаций, в частности, после российских ударов по инфраструктуре.

Также с 1 мая в Украине прекратили действовать определенные тарифные льготы, в частности, для пользователей электроотопления. Хотя базовый тариф на свет, вероятно, останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, льготная цена 2,64 грн на первые 2000 кВт-ч с завершением отопительного сезона больше не действует.

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Тем временем в газоснабжающей компании «Нафтогаз України» изменились правила расчета за природный газ. Теперь клиентам для оплаты за потребленное голубое топливо можно использовать приложение КУБ.

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