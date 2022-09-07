В украинских банках снова можно будет купить наличный доллар.

НБУ 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов. США наличными деньгами и фактически вся сумма была выбрана банками.

Об этом сообщает НБУ.

"В операции приняли участие 12 из 14 системно важных банков. Уже в ближайшее время они смогут пополнить свои кассы валютными наличными и удовлетворить спрос клиентов. Следующая операция обмена наличной валюты на безналичную состоится в понедельник, 12 сентября. О результатах этой операции в тот же день сообщим на фейсбук-странице НБУ и в нашем телеграмм-канале (ссылка в комментарии)", — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркнули, что ситуация с нехваткой наличного доллара была временной. Она возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой наличных долларов США из-за границы и должна решиться в ближайшее время. НБУ рекомендовал банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты.

Напомним, эксперт объяснил, при каких условиях курс доллара в Украине составит 50 гривен.

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