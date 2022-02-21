В украинских супермаркетах рекордно подорожал укроп: какая стоимость

Одна из причин – сезонность.
В украинских супермаркетах рекордно подорожал укроп.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Так, в середине февраля стоимость 250 граммов достигла отметки почти в 48 гривен. Это на 13 гривен больше показателя прошлого месяца.
Эксперты говорят, что такой ценовой рекорд связан с удорожанием энергоносителей и уменьшением предложений на рынке. Другие причина увеличения стоимости – сезонность.
Напомним, что хлеб снова подскочил в цене. Как свидетельствуют данные на портале Министерства финансов, за месяц его стоимость в магазинах выросла более чем на две гривны.
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