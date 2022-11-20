В Укрэнерго обещают улучшение ситуации с электроэнергией в ближайшие дни

Ситуация улучшится, если Россия не будет наносить новые удары

Ситуация с электроэнергией должна улучшиться в ближайшее время, если российские агрессоры не будут наносить новые ракетные удары по Украине.

Об этом сообщает правление НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что ситуация с электроэнергией зависит от обстрелов со стороны России.

«Если обстрелов не будет, то через несколько дней ситуация в энергосистеме будет лучше. Если будут новые обстрелы, мы будем готовы возобновлять снова и снова», — отметил чиновник.

Он также заявил, что граждане должны быть готовы к тому, что отключения электроэнергии будут продолжаться из-за тяжелой ситуации с инфраструктурой.

Также он призвал украинцев понять, что если у них отключили свет, то только для того, чтобы починить станцию и вернуть инфраструктуру к нормальной работе.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в результате российских ракетных атак примерно половина всей энергетической инфраструктуры была выведена из строя.

Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки после российских ракетных ударов, заявил накануне еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

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