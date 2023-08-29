В "Укрэнерго" рассказали о вероятности отключения света зимой

Сейчас трудно спрогнозировать последствия, если россияне снова прибегнут к масштабным обстрелам.

Возможные отключения света зимой зависят от характера и масштаба обстрелов энергосистемы в указанный период.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что сейчас трудно спрогнозировать последствия, если россияне снова прибегнут к масштабной ракетно-дроновой кампании против украинской энергосистемы.

"В сценарии, когда эти обстрелы будут отсутствовать, то можем говорить, что в большинстве случаев практически во всех можно будет покрыть потребление и избежать каких-то там масштабных отключений электроэнергии", — заявил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали главную проблему энергосистемы на фоне рекордной жары.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр рассказал, сколько удалось восстановить поврежденные россиянами ТЭС.

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