В "Укрэнерго" рассказали о вероятности отключения света зимой

Сейчас трудно спрогнозировать последствия, если россияне снова прибегнут к масштабным обстрелам.
Возможные отключения света зимой зависят от характера и масштаба обстрелов энергосистемы в указанный период.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что сейчас трудно спрогнозировать последствия, если россияне снова прибегнут к масштабной ракетно-дроновой кампании против украинской энергосистемы.
"В сценарии, когда эти обстрелы будут отсутствовать, то можем говорить, что в большинстве случаев практически во всех можно будет покрыть потребление и избежать каких-то там масштабных отключений электроэнергии", — заявил Кудрицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что в "Укрэнерго" назвали главную проблему энергосистемы на фоне рекордной жары.
Кроме того, мы ранее информировали, что министр рассказал, сколько удалось восстановить поврежденные россиянами ТЭС.
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