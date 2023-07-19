В "Укрэнерго" рассказали, планируют ли ограничение электроснабжения во время жары

Пока в Украине не прогнозируется введение ограничений на использование электроэнергии из-за жары, но нагрузка на энергосистему значительно возросла.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Пока мы не прогнозируем никаких ограничений, но действительно нагрузка на энергосистему сильно возрастает во время жары. Мы смотрим очень тщательно по прогнозу погоды, понимаем, каким будет потребление. Мы его прогнозируем достаточно неплохо: погрешность где-то 0,5-1 процент обычно"

Он отметил, что увеличение потребления, связанное с высокими температурами, эквивалент одного-двух атомных блоков, что вызывает достаточно серьезную нагрузку на энергосистему.

"Но мы видим ресурс, который мы можем покрыть. Один из способов покрытия – это импорт электроэнергии. Наше соединение с Европой позволяет импортировать 1200 МВт, это мощность более одного атомного блока в эквиваленте. Конечно, будем задействовать все ресурсы для того, чтобы потребители не заметили этой загрузки", — сказал Кудрицкий.

Он призвал украинцев бережно относиться к использованию энергоресурсов, особенно в вечерние часы, когда нагрузка растет.

"Экономить, не включать энергоемкие приборы и рассудительно относиться к кондиционированию помещения, возможно немного пожертвовать собственным комфортом… Не делать прохладнее определенного градуса… например, ниже 25 градусов. Если мы все немного подкрутим кондиционеры и не будем их использовать на полную мощность – будет намного легче энергосистеме", — добавил Кудрицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за рекордного потребления электроэнергии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Министерстве энергетики готовятся к сложному отопительному сезону, учитывая, что в тактике российской армии, разрушающей ракетными ударами энергетическую инфраструктуру Украины, ничего не изменилось.

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