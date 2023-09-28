В Укрэнерго рассказали, сколько нужно еще денег на восстановление энергосистемы

Укрэнерго уже смогло привлечь от западных партнеров более одного миллиарда долларов.

Украинская энергетика сильно пострадала от российских обстрелов и все еще нуждается в восстановлении.

Для того чтобы полностью восстановить украинскую энергетическую систему, которая пострадала от российских обстрелов, нужно несколько сотен миллионов долларов, заявил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий, информирует " Общественное радио ".

Он заявил, что Укрэнерго смогло привлечь от западных партнеров более одного миллиарда долларов, финансирующих восстановление энергосистемы.

"Большую часть своих потребностей мы уже профинансировали, думаю, что еще несколько сот миллионов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также отстраивать их в более современном формате", – пояснил он. .

Кудрицкий отметил, что эти финансы не предусматривают инвестиций, которые будут необходимы после освобождения всех украинских территорий. Глава Укрэнерго выразил мнение, что российские захватчики во время отступления попытаются разрушить всю инфраструктуру.

"Сейчас сложно спрогнозировать, сколько еще ресурса понадобится для того, чтобы восстановить нормальные схемы электроснабжения на деоккупированных территориях Украины, включая Крым", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина первой в мире применит определенные виды защиты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне готовят массированные удары по энергосистеме Украины.

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