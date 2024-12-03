Игорь Смилянский отметил, что можно потратить всю 1000 гривен сразу, можно по частям.

В "Укрпочте" ответили, на что можно будет потратить тысячу Зеленского. В то же время уточнили, что "Укрпочта" не выплачивает 1000 наличными.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Telegram.

"Средства по программе "Зимова є-Підтримка" не могут быть получены наличными. Однако мы поможем клиентам потратить их на оплату коммунальных платежей, пополнение мобильного, приобретение продуктов питания и бытовой химии, подписку отечественных изданий (как раз продолжается подписная кампания на 2025 год) и заказ лекарств украинского производства", – отметил он.

Смелянский добавил, что можно потратить всю 1000 гривен сразу, можно по частям.

"Конечно, ситуация отличается от региона к региону, и мы к этому приготовились. Если в Покровске или возле Купянска сейчас не очень актуальна оплата коммунальных платежей, то мы будем готовы помочь с пополнением мобильного, товарами к новогодним праздникам или лекарствами. В стационарных" отделениях "Укрпочты" также можно использовать эту поддержку на донат для ВСУ или наш общий с КШЭ благотворительный фонд, который помогает ВСУ, школам, больницам и приютам для животных", – объяснил глава "Укрпочты".

Напомним, в Украине с 1 октября возросла стоимость услуг почтовых операторов – и "Укрпочты", и "Новой почты".

На что и как можно потратить тысячу от Зеленского?

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