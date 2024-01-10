В "Укрзализныце" сделали заявление о стоимости билетов на внутренние перевозки

В компании рассказали о ценах на билеты для пассажиров в 2024 году.

Руководитель по пассажирским коммуникациям "Укрзализныци" Александр Шевченко заверил, что компания не будет повышать цены на билеты на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому Радио".

"Укрзализныця" не видит возможности, даже морально-нравственной, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки. В декабре мы сделали частичное удорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной", — прокомментировал он.

Он также добавил, что "Укрзализныця" вышла на довоенные показатели перевозок пассажиров. Так, в прошлом году компания перевезла 25 миллионов человек в поездах дальнего сообщения.

В Европу "Укрзализныця" в прошлом году перевезла рекордные 2,1 миллиона пассажиров.

"Сейчас по сути мы – единственная логистическая артерия, которая везет все и всех", – резюмировал Шевченко.

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