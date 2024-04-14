В условиях разрушенной энергетики тариф на свет должен покрывать себестоимость электроэнергии, — нардеп

Учитывая разрушение в энергосистеме в результате российских обстрелов, тариф на свет для населения должен покрывать себестоимость производства электроэнергии.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко.

«Мы должны посмотреть полную реальную картину по себестоимости. И население в этой ситуации, как это ни принимает, должно покрывать эту себестоимость. Этим вопросом нам нужно заниматься», – сказал он.

Кучеренко добавил, что 11 апреля, когда был очередной массированный обстрел энергосистемы, стал черной датой в истории украинской энергетики из-за масштаба разрушений.

"В этих условиях (значительных разрушений в энергетике – ред.) энергоносители и соответствующие тарифы должны соответствовать себестоимости", — пояснил он.

Напомним, что Министерство энергетики изучает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.