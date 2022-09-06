В Верховной Раде рассказали об отопительном сезоне и хватит ли средств на субсидии

В квартирах украинцев зимой должно быть не менее 18 градусов.

По прогнозам правительства, этот отопительный сезон будет самым холодным за всю историю независимой Украины.

Об этом 6 сентября на телемарафоне сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Владимир Мороз.

Он также рассказал, сколько средств предусмотрено на выплату субсидий в этом отопительном сезоне.

"3,2 млрд в июле месяце добавили к субсидиям. Было 38,4 млрд, а сейчас у нас 41,6 млрд грн, которые будут работать на субсидии наших людей. По состоянию на сегодня субсидии выплачиваются в полном объеме, а в случае необходимости будут найдены еще средства", — отметил Мороз.

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Напомним, что 18 августа был подписан Закон Украины "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего возобновления их функционирования", предусматривающий введение моратория на повышение тарифов на услуги по распределению природного газа, производство и снабжение тепловой энергии и горячей водой в течение действия военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Этим законом также установлен механизм компенсации, введенной для теплоснабжающих предприятий относительно задолженности по разнице в тарифах на предоставление коммунальных услуг.

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