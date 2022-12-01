В Верховной Раде сообщили, изменится ли в Украине фиксированный курс доллара до конца года

Оснований для удешевления гривни, по его словам, на данный момент нет.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев заявил, что фиксированный курс доллара в Украине до конца года вряд ли изменится.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

"Мне кажется, что НБУ четко дал понять, что до конца года не будет каких-либо изменений официального курса и для этого оснований нет", — подчеркнул Гетманцев.

Он также добавил, что сейчас у Украины есть постоянная помощь международных партнеров, а золотовалютный резерв насчитывает более 25 млрд долларов.

"У нас достаточно ритмичная помощь партнеров, которая поступает к нам. Более 45% внешней помощи с ноября поступает за счет грантов. Золотовалютный резерв составляет более 25 млрд долларов, то есть три месяца импорта гарантировано", – отметил он.

Напомним, фиксированный курс доллара сейчас в Украине находится на уровне 36,57 грн/долл. Такой курс НБУ установил с 21 июля этого года, снизив тогда официальный курс гривны на 25%.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Ранее директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько говорила, что в декабре в Украине может возникнуть дефицит валюты. Впрочем, по ее словам, каким будет курс доллара в этом месяце, спрогнозировать сложно.

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