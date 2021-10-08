В Верховной Раде увеличили срок подачи информации о бенефициарном владельце

Изменениями в закон также определено, когда информацию о конечном бенефициарном владельце юридического лица можно не указывать.

В пятницу, 8 октября, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и представления сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица" (№5807), который позволяет избежать штрафов.

Об этом сообщили на официальном сайте Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата.

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Принятым документом предусмотрено увеличить срок уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица. Отныне на это отведено не 3, как было раньше, а 12 месяцев.

Кроме того, информацию о конечном бенефициарном владельце юридического лица не указывается, если его учредителями являются исключительно физические лица, являющиеся конечными бенефициарными владельцами,

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие изменения в законы усовершенствуют и упростят обязанность указывать сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица. Это также должно способствовать разгрузке государственных регистраторов, у которых будет больше времени для сбора и внесения информации.

Напомним, ранее всем юридическим лицам необходимо было обновить сведения о бенефициарах и структуре собственности компании до 10 октября 2021 года. Просрочка грозила штрафом в размере от 17 тыс до 51 тыс грн.

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