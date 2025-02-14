В январе ДТЭК изготовил 150 тыс. запчастей и новый комбайн для прохождения зимы

В январе этого года машиностроители ДТЭК изготовили и отремонтировали около 300 единиц горно-шахтного оборудования, среди ключевой продукции – новый проходческий комбайн.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за первый месяц года машиностроители также обеспечили потребности шахтеров и более 150 тысяч запчастей и комплектующих.

«Приближаемся к окончанию этого отопительного сезона и уже готовимся к следующему. Это и продолжение восстановления мощностей ТЭС, и новые угольные лавы, чтобы тепловая генерация имела достаточно топлива, и ежедневный труд машиностроителей, чтобы шахтеры для этого имели все необходимое оборудование», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании напомнили, что в январе шахтеры ДТЭК ввели первые две новые в этом году угольные лавы. В прошлом году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн.

"Средства были направлены на проведение и ремонт капитальных горных выработок, комплектацию угольных лав, оснащение шахт проходческим оборудованием, подземный шахтный транспорт и проекты поддержки производственных мощностей", — отметили в ДТЭК.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова изготовил и отремонтировал почти 1,1 тысячи единиц горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции – 11 новых проходческих и очистных комбайнов.