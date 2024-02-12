В январе наблюдался заметный отток депозитов в гривне: Гетманцев объяснил, как это связано с законом о мобилизации

Даниил Гетманцев допускает, что определенный негативный эффект по депозитам связан с нормами законопроекта о мобилизации.

В январе 2024 года имел место заметный отток депозитов в гривне.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"По оперативным данным НБУ, в январе портфель кредитов резидентам в национальной валюте почти не изменился: увеличился на +0,2% (+1,4 млрд. грн.) до 727,8 млрд. грн. При этом гривневые кредиты населению выросли 2,3%, а бизнес наоборот уменьшились на 0,7%. Кредитование, хотя и несколько оживилось во второй половине 2023 года, но по большому счету продолжает стагнировать. О причинах неоднократно говорил — не буду повторяться", — написал он.

Депутат отметил, что более ощутимыми были изменения в депозитной базе. Вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или ("минус" 51,3 млрд. грн.) до 1577,1 млрд. грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны. При этом вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд грн), население – на 2,6% (18,8 млрд грн). Население также сократило свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%.

Относительно депозитной базы Гетманцев подчеркнул, что никакой "зрады" здесь нет.

Во-первых , с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или на 650 млрд. грн. Банковская система является устойчивой, действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам.

, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или на 650 млрд. грн. Банковская система является устойчивой, действия НБУ как регулятора являются эффективными, что трансформируется в высокий уровень доверия к банкам. Во-вторых, сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года – это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. В частности, тенденция наблюдалась девять из десяти последних лет. Хотя, конечно, для каждого года есть своя специфика, как это было например в начале 2015 года или 2022 года", – пояснил он.

В январе 2024 года имел место заметный отток депозитов в гривне / Фото: Даниил Гетманцев у Facebook

Впрочем, Гетманцев допустил, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта №10449 о военной службе, мобилизации и учете.

"Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны", — подчеркнул он.

Гетманцев подчеркнул, что устойчивая банковская система – это также наше оружие сегодня и фундамент послевоенного обновления.

Напомним, несмотря на кулуарные утверждения депутатов об изъятии одной из самых скандальных норм нового законопроекта о мобилизации, пункте о блокировании банковских счетов и, соответственно, зарплат уклоняющихся в обновленном документе остался.

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