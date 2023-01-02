В январе Украина ждет первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза — Зеленский

Помощь от ЕС особенно важна именно сейчас, когда Россия пытается собрать новые силы для агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился подробностями своего первого международного разговора в новом году — с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в понедельник, 2 января.

По словам украинского лидера, и он, и глава Еврокомиссии одинаково понимают вызовы этой зимы и этого года для Украины и всей Европы.

"Обсудили финансовую поддержку для нашего государства – уже в январе ожидаем первый транш макрофина, как и было договорено в прошлом году. Это очень важно именно сейчас, когда Россия пытается собрать новые силы для агрессии”, — отметил Зеленский.

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Кроме того, во время этого разговора шла речь о подготовке саммита Украина – ЕС, который должен пройти в начале февраля.

"Считаю, что уже на этом саммите сможем определить ключевые новые шаги на этот год для нашей общей устойчивости, для нашей общей победы", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что сегодня он также провел специальное подготовительное совещание с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу.

"Поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация нашего государства продолжалась и чтобы при любых внешних условиях мы обеспечивали Украине безопасность и лидерство", — сообщил президент.

Помощь от ЕС: детали разговора Урсулы фон дер Ляен и Владимира Зеленского

Напомним, Европейский Союз выделил Украине макрофинансовую помощь на следующий год в размере 18 миллиардов евро.

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