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Об этом в интервью УНИАН рассказал владелец компании Андрей Вадатурский.

По его словам, в результате российской агрессии «Нибулон» потерял элеваторы, зерно, транспорт, часть флота и доступ к заминированным землям. Общие потери составляют 68% активов компании.

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Одним из наиболее серьезных вызовов стало разрушение логистики. Из-за боевых действий и подрыва Каховской ГЭС прекратилось судоходство по Днепру, закрытым остается Южный Буг. Собственный порт компании в Николаеве заблокирован из-за близости российских войск и минирования акватории.

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Чтобы сохранить возможность экспорта, «Нибулон» переориентировал грузопотоки на Дунай. За несколько месяцев компания построила с нуля филиал «Бессарабский», инвестировав в него 22,5 млн долларов. С начала работы новый терминал отгрузил 4,8 млн тонн зерна.

Вадатурский подчеркивает, что такие условия требуют принципиально иного подхода к оценке бизнес-рисков.

«Поэтому оценивать риски по стандартам мирного времени нельзя. Об этом мы говорим банкам и другим нашим партнерам. Благодарны тем, кто нас слышит, но для большинства классических финансовых учреждений реальность, в которой работают украинские аграрии, не до конца понятна», — отметил он.

Несмотря на военные потери и постоянные угрозы, компания продолжает модернизацию. В частности, более 8 млн долларов направлено на обновление элеваторов, около 23 млн долларов — на транспортный парк, еще 10 млн долларов — на цифровизацию.

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«В целом более 70 млн долларов инвестировано в развитие во время полномасштабной войны. Я уверен, что залогом лидерства в отрасли является открытость к изменениям и готовность проходить трансформацию еще до того, как изменения станут необратимыми», — подчеркнул Вадатурский.

По результатам 2025/2026 маркетингового года «Нибулон» экспортировал 3,15 млн тонн продукции в 26 стран мира, увеличив свою долю в украинском зерновом экспорте до 7%. Количество хозяйств-поставщиков в 2026/2027 маркетинговом году выросло на 15% — до 3,9 тысячи.

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