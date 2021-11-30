Вакцинированные украинцы смогут воспользоваться тысячей Зеленского в течение четырех месяцев

По словам Новиковой, программа стартует 19 декабря и будет продолжаться в следующем году.

Воспользоваться средствами в рамках программы по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии "єПідтримка" можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова, пишет "Укринформ".

"Главная идея программы "є Підтримка" – это о взаимопомощи государства, людей, бизнеса в условиях пандемии. Государство предоставляет совершеннолетним вакцинированным гражданам Украины возможность приобрести услугу и одновременно поддержать бизнес, пострадавший от пандемии. Речь идет о поддержке легального бизнеса путем стимулирования спроса", – отметила она.

По словам Новиковой, программа стартует 19 декабря и будет продолжаться в следующем году. Воспользоваться начисленной суммой можно будет в течение четырех месяцев со дня поступления средств. Финансовые операции будут осуществляться банками-партнерами, имеющими надежные системы защиты платежей.

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Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дія". На втором этапе (по времени – третий квартал 2022 года ) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

"Через приложение "Дія" гражданин, желающий принять участие в программе, будет проходить проверку на соответствие установленным критериям программы. Важно – если вы вакцинированы, лучше уже сгенерировать сертификаты о вакцинации, не ждать старта программы. Участнику программы будет открываться виртуальный счет. Виртуальные счета – бесплатные, комиссий за обслуживание не будет”, – уточнила замминистра.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы независимо от того, когда они получали прививки.

Тысяча от Зеленского: Денис Шмыгаль опроверг слухи вокруг выплат за прививку

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