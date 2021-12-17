Вакцинированным украинцам стали выплачивать тысячу: какую сумму уже перечислили людям

Выплаты теперь в одном из банков производятся моментально после подачи заявки.
На пилотный проект "еПоддержка", по которому все полностью вакцинированные против коронавируса украинцы получат тысячу от государства, уже направили в одном из банков более 500 млн. гривен.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
"Обработали все выплаты, которые накопились в период тестирования выплат в "Дії" (около 576 млн грн.) и перешли в режим онлайн. Теперь мы платим моментально после заявки в рассрочку. Вечером напишу сколько клиенты потратили за первые сутки и на что", – написал он.
Напомним, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца этого года необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря. Средства будут получать через банки. В частности, в проект привлечены "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.
Деньги будут поступать на специальные банковские карты в "Дії". Рассчитаться этими деньгами украинцы смогут на предприятиях, отвечающих определенным МСС-кодам. Платить комиссию за обслуживание карты не нужно. Кроме того, планируется открытие 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.
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