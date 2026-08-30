Валюта может существенно подорожать: к какому курсу готовиться в сентябре

Удержать доллар будет непросто / © Associated Press

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В августе 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 44,54-44,86 грн/долл. Четкая нисходящая тенденция началась со второй половины месяца и может продолжаться в начале сентября. Однако существуют основания для перехода через позицию 45 грн/долл с учетом ситуации в Украине.

Об этом сообщил доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии в редакции Новости.LIVE.

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«События на валютном рынке связаны с макроэкономической и конкретно финансовой обстановкой. Сейчас идет невыполнение государственного бюджета: должны быть одни поступления, а фактически другие. Плюс не выполняется график поступления иностранной помощи, записанный для планирования бюджета», — сказал Плотников.

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По его словам, Национальный банк может пойти на ускорение девальвации гривны, чтобы отчасти решить проблему с нехваткой финансовых ресурсов. А откатить официальный курс назад, к показателю конца августа, уже будет труднее. Потому украинцам советуют не откладывать покупку американской валюты, поскольку ее удешевление не предполагается.

Ранее эксперты объяснили, куда сейчас лучше инвестировать сбережения и стоит ли покупать иностранную валюту. Экономист Андрей Забловский считает, что сейчас удачное время для увеличения валютной составляющей в собственном инвестиционном портфеле.

Похожей позиции придерживается и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. По его словам, покупать валюту следует не ради быстрого обогащения, а ради минимизации рисков.

«Ситуация вырисовывается настолько сложная, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, а как страховку, поэтому я за покупку», — аргументировал Андрей Шевчишин.

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