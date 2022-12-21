Валюта перед праздниками начала дорожать: сколько стоят доллар и евро в Киеве

Курс валют перед Новым годом начал ползти вверх.
В Киеве в обменниках 21 декабря курс доллара в среднем составляет 40,05 грн., а евро стоит 42,00 грн.
Об этом говорится на портале Минфин.
По его данным, приобрести доллар сегодня, 21 декабря, по состоянию на 13:33 можно за 40,05 грн, продать — за 40,17 грн.
Евро продают – по 42,00 грн, покупают в среднем по 42,28 грн. Заметим, что евро
Средняя цена покупки польского злотого в Киеве – 8,50 грн; продажа – 9,15 грн.
В тоже время Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 36,57 грн/$. Курс евро подскочил в цене, он установлен на уровне 38,81 евро.
Польский злотый, по курсу НБУ, стоит 8,30 грн
Напомним, консенсус-группа Focus Economics SL U считает, что в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн.
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