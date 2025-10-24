Валюта подорожала: официальный курс на 24 октября

Доллар прибавил в цене / © Associated Press

Сегодня, 24 октября, Национальный банк Украины на 14 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс установили на уровне 41,89 грн за 1 доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс евро составляет 48,55 грн. Это на 19 копеек выше, чем вчера.

Польский злотый подорожал на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,46.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,6 грн. Покупают за 41,9 грн.

За евро в обменниках предлагается 48,6 грн. Продают по 48,95 грн.

Американская валюта продолжает дорожать. Что будет происходить с курсом валют в Украине в ближайшее время и что лучше покупать или продавать сейчас — доллары или евро — читайте в новости.