- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 745
- Время на прочтение
- 1 мин
Валюта подорожала: официальный курс на 24 октября
Национальный банк Украины обновил курс валют на 24 октября.
Сегодня, 24 октября, Национальный банк Украины на 14 копеек поднял курс доллара по отношению к гривне. Официальный курс установили на уровне 41,89 грн за 1 доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс евро составляет 48,55 грн. Это на 19 копеек выше, чем вчера.
Польский злотый подорожал на 3 копейки. Официальный курс был установлен на уровне 11,46.
В обменниках доллар продают в среднем по 41,6 грн. Покупают за 41,9 грн.
За евро в обменниках предлагается 48,6 грн. Продают по 48,95 грн.
Американская валюта продолжает дорожать. Что будет происходить с курсом валют в Украине в ближайшее время и что лучше покупать или продавать сейчас — доллары или евро — читайте в новости.