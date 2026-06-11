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Валютная либерализация является важным условием для привлечения иностранных инвестиций — эксперт
Украине необходимо дальнейшее смягчение валютных ограничений, в частности, в части возврата иностранных инвестиций, для повышения инвестиционной привлекательности и доверия международного бизнеса.
Об этом заявила адвокат, эксперт по налогообложению и регулированию криптовалют Александра Никитина.
По ее словам, действующие валютные ограничения создают для инвесторов значительный регуляторный риск, поскольку у них нет уверенности в возможности вернуть вложенный в Украину капитал.
«Сегодня у нерезидента, который инвестирует средства в украинский бизнес, нет достаточно предполагаемого механизма возврата даже той суммы, которую он в свое время официально завел в Украину как инвестицию», — сказала Никитина.
Она подчеркнула, что вопрос репатриации инвестиций выходит за пределы чисто валютного регулирования и оказывает непосредственное влияние на готовность иностранного бизнеса работать в Украине.
"Именно поэтому вопрос репатриации инвестиций постепенно выходит за пределы узкой профессиональной дискуссии и становится одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности страны", - подчеркнула эксперт.
По словам Никитиной, речь не идет о свободном выводе доходов во время войны. Речь идет о создании понятного и контролируемого механизма возврата средств, официально инвестированных в Украину после начала полномасштабного вторжения.
«Важно подчеркнуть: речь не идет о выводе доходов во время войны. Речь идет о возможности возвращения тела инвестиции – средств, которые инвестор уже завел в Украину, пройдя все банковские, валютные и налоговые процедуры», – отметила она.
Эксперт также подчеркнула, что иностранные инвесторы понимают необходимость сохранения валютных ограничений в условиях военного положения, но ожидают от государства прозрачных и предполагаемых правил.
«Иностранный инвестор не ожидает, что Украина полностью упразднит валютные ограничения во время войны. Большинство профессиональных участников рынка прекрасно понимают необходимость защиты валютных резервов, обеспечения макрофинансовой стабильности и контроля за движением капитала в условиях военного положения. Но инвесторы ожидают понятных правил», — подчеркнула Никитина.
По ее мнению, предполагаемый механизм возврата инвестиций может стать компромиссом между потребностью в защите валютного рынка и необходимостью привлечения частного капитала для восстановления экономики.
Напомним, меморандум Украины с МВФ предусматривает постепенное смягчение валютных ограничений по мере сохранения макрофинансовой стабильности.