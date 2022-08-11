Валютные обменники хотят обложить ежемесячным авансовым налогом на прибыль

НБУ и глава профильного комитета Совета по налогам и финансам Данило Гетманцев предлагают ввести авансовую уплату налога на прибыль для небанковских обменников валют в размере трех минимальных зарплат ежемесячно, что на сегодня составляет 19,5 тысячи гривен.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента.

"Зарегистрировал в парламенте инициированный НБУ законопроект о введении авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме. В случае поддержки законопроекта парламентом бюджет будет ежемесячно получать фиксированную сумму в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена. Поступления составят около миллиарда гривен по году", — написал Гетманцев в Facebook.

Глава комитета пояснил, что аванс можно будет вычислить по налогу на прибыль по итогам деятельности, однако если размер этого налога меньше или прибыли совсем нет, то аванс всеравно не будет возвращен.

По словам Гетманцева, обмен валют всегда считался одним из наиболее прибыльных бизнесов, особенно в кризисные времена, связанные с объективным или искусственным колебанием курса гривны, однако за 2021 год небанковские обменники заплатили лишь 7 млн грн налога на прибыль, или около 1 ,7 тысячи грн в год в среднем из одного из 4 тысяч обменников.

Напомним, в Украине будут продавать валюту в обменниках по новым правилам.