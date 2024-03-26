Валютные ограничения: что позволит НБУ украинцам в 2024 году

Валютные ограничения в Украине, которые Нацбанк ввел сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ, постепенно упраздняют.

Об этом в интервью изданию Forbes сказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"В ближайшее время мы собираемся вернуться к тем элементам первой стадии дорожной карты, которые еще не были закрыты. Прежде всего – это разрешение на репатриацию новых дивидендов, что, по нашему мнению, может создать основания для дополнительного притока капитала в страну в среднесрочной перспективе. Если же говорить о возможности обслуживания своих внешних долгов, так в ближайшее время, я надеюсь, мы сможем иметь основания рассмотреть смягчение и там", — сказал Николайчук.

Он также отметил, что Нацбанк перед введением изменений учитывает макрофинансовые предпосылки, а реализация дорожной карты зависят как от международной поддержки, так и от ситуации на валютном рынке, на которую влияют крупные экспортеры-игроки.

Ранее Национальный банк смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам.

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