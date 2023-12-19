Валютный рынок 2024 года: что влияет на курс доллара и евро

Банкир рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке 2024 года и какие факторы будут влиять на курсы валют.
В течение текущего года НБУ удалось обуздать любые ажиотажные вспышки спроса на валюту и разработать эффективную стратегию к дальнейшей либерализации валютного рынка, которая соответствует 4-летней программе сотрудничества с МВФ.
Какова ситуация на валютном рынке 2024 года и какие факторы будут влиять на курсы валют, рассказал заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов.
Среди основных достижений банкир выделил следующие:
- Введение "конвертационных депозитов", которые в нужное время не только привлекли большой объем гривневой наличности, но и на 30% снизили спрос на наличном рынке;
- Отмена фиксированного курса валют и создание условий для свободного курсообразования на межбанке;
- Постепенная отмена всех валютных ограничений для финансовых учреждений;
- Постепенное сближение банковского и курса обменных пунктов в единый курс на наличном рынке;
- Введение режима "управляемой гибкости" на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением;
- Существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.
По его мнению, в 2024 году НБУ будет реализовывать взвешенную политику, направленную на соответствие валютным курсам объективным экономическим обстоятельствам.
“В настоящее время на межбанковском рынке, хотя с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть курс регулируется главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для “единого” курса на наличном рынке и сокращение разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Самое свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны”, – подытожил Мамедов.
Ранее в Нацбанке озвучили прогноз для украинской экономики и назвали риски.
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