Валютный рынок 2024 года: что влияет на курс доллара и евро

Банкир рассказал, какой будет ситуация на валютном рынке 2024 года и какие факторы будут влиять на курсы валют.

В течение текущего года НБУ удалось обуздать любые ажиотажные вспышки спроса на валюту и разработать эффективную стратегию к дальнейшей либерализации валютного рынка, которая соответствует 4-летней программе сотрудничества с МВФ.

Какова ситуация на валютном рынке 2024 года и какие факторы будут влиять на курсы валют, рассказал заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов.

Среди основных достижений банкир выделил следующие:

Введение "конвертационных депозитов", которые в нужное время не только привлекли большой объем гривневой наличности, но и на 30% снизили спрос на наличном рынке;

Отмена фиксированного курса валют и создание условий для свободного курсообразования на межбанке;

Постепенная отмена всех валютных ограничений для финансовых учреждений;

Постепенное сближение банковского и курса обменных пунктов в единый курс на наличном рынке;

Введение режима "управляемой гибкости" на межбанке вместе с эффективной тактикой своевременных валютных интервенций для достижения равновесия между спросом и предложением;

Существенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка.

По его мнению, в 2024 году НБУ будет реализовывать взвешенную политику, направленную на соответствие валютным курсам объективным экономическим обстоятельствам.

“В настоящее время на межбанковском рынке, хотя с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть курс регулируется главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для “единого” курса на наличном рынке и сокращение разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Самое свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны”, – подытожил Мамедов.

Ранее в Нацбанке озвучили прогноз для украинской экономики и назвали риски.

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