Валюту в обменниках будут продавать по кардинально новым правилам

В Украине в ближайшее время будет продавать валюту в обменниках по новым правилам.

Нацбанк презентовал Офису президента реформу по сокращению количества пунктов обмена валюты.

Так, продавать доллары смогут по фиксированному курсу (по крайней мере, во время военного положения), проверки усилят, за второе нарушение будут забирать лицензии, а за каждый обменник придется платить фиксированный взнос в бюджет (его размер может составлять от 3000 до 7000 грн).

Добавим, что Нацбанк уже запретил обменникам показывать курс валют на табло, обязал их ужесточить правила безопасности и использовать РРО (кассовые аппараты).

Пока НБУ планирует осуществить реформу, а правила работы обменников хотят кардинально пересмотреть.

Нововведения базируются на четырех основных китах:

Ограничат курс в обменниках. Сейчас они ставят какие-либо цены и контролирует их только ситуация на рынке: по какой цене украинцы готовы покупать, по такой им и продают. Вероятно, стоимость валюты будет близка к курсам в украинских банках. Запрет рекламу. Речь вообще о любой рекламе: в сети, на улицах. Задача – сделать так, чтобы украинцы упоминали обменники только в тот момент, когда им действительно нужно купить доллары. Увеличат налоги. Внесут обязательный ежемесячный взнос, который должны платить все обменники, несмотря на размер их прибыли. Усилят контроль. После письменного предупреждения предлагается забирать лицензию на работу обменного пункта. А украинцам предложат активно жаловаться на всех нарушителей.

Нацбанк предлагает обязать обменники ежемесячно вносить фиксированный платеж. Его размер еще обсуждается (придется вносить изменения в Налоговый кодекс, для этого следует разработать законопроект, провести его через комитет и голосование в Раде). Если бы каждый обменник платил государству 3 тыс. грн. в месяц, бюджет дополнительно получил бы 144,5 млн. грн. в год. От платежа в 7 тыс. грн поступления составили более 337,1 млрд грн.

Точный размер платежа еще не обсуждается. Однако, по-видимому, без налоговых изменений не обойтись. Для понимания в прошлом году через обменники украинцы продали валюту на 384,5 млрд грн и купили на 384 млрд грн. Несмотря на такое обращение, все обменники вместе взятые заплатили лишь 7,1 млн грн налога на прибыль.

Прогнозируют, что ограничение курса в обменниках отразится и на банковских кассах. Здесь также следует добавить, что кроме ограничения Нацбанк сделал несколько шагов для увеличения объема наличной валюты. К примеру, отменили ограничения по продаже в банках (ранее можно было реализовать ровно столько, сколько купили).

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

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