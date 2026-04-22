Валюты растут: что происходит с курсом на 22 апреля
22 апреля Нацбанк обновил официальные курсы валют. Евро удерживается вблизи исторического максимума.
Национальный банк обновил официальные курсы валют на 22 апреля – доллар, евро и злотый продолжили рост, сохраняя восходящую динамику на рынке.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
доллар США составляет 44,11 грн,
евро - 51,91 грн,
польский злотый - 12,26 грн.
По сравнению с предыдущим днем основные валюты продолжают демонстрировать рост. Накануне, 21 апреля, курс доллара вырос на 21 копейку - до 44,1 грн.
Евро прибавил 13 копеек и достиг 51,89 грн, обновив исторический максимум. Злотый также подрос на 3 копейки - до 12,26 грн.
Таким образом, европейская валюта остается вблизи пиковых значений, а валютный рынок сохраняет восходящую динамику.
Ранее ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, что нынешняя цена – не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен.