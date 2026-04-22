ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
417
Время на прочтение
1 мин

Валюты растут: что происходит с курсом на 22 апреля

22 апреля Нацбанк обновил официальные курсы валют. Евро удерживается вблизи исторического максимума.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Курс валют

Национальный банк обновил официальные курсы валют на 22 апреля – доллар, евро и злотый продолжили рост, сохраняя восходящую динамику на рынке.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

  • доллар США составляет 44,11 грн,

  • евро - 51,91 грн,

  • польский злотый - 12,26 грн.

По сравнению с предыдущим днем основные валюты продолжают демонстрировать рост. Накануне, 21 апреля, курс доллара вырос на 21 копейку - до 44,1 грн.

Евро прибавил 13 копеек и достиг 51,89 грн, обновив исторический максимум. Злотый также подрос на 3 копейки - до 12,26 грн.

Таким образом, европейская валюта остается вблизи пиковых значений, а валютный рынок сохраняет восходящую динамику.

Ранее ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, что нынешняя цена – не пик. В этом году стоит ожидать курс доллара по 45–46 гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie