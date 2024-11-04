"Вам нужны немедленные поступления": МВФ советует Украине повысить ставки НДС, акцизы на алкоголь и табак

Международный валютный фонд в рамках увеличения потенциала внутренних источников финансирования советует Украине в дальнейшем повысить налог на добавленную стоимость (НДС), ведь нужны немедленные поступления уже в следующем месяце.

Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" в Вашингтоне замглавы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард.

По его словам, повышение ставки НДС позволит улучшить ситуацию с поступлением средств. В то же время он отметил необходимость справедливости налоговой системы Украины и полноценный механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM).

"Я думаю, что если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это эффективным, широкомасштабным способом, который обеспечит вам поступление уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога и все прочее", — заявил Тревор Лессард.

Он также напомнил о нацстратегии доходов, идея которой заключается в долгосрочных реформах с целью сбора большего количества налогов. В то же время. по его словам, другие части НДС также очень важны.

"Одна из них заключается в том, что украинская налоговая система по своей сути несправедлива с точки зрения того, кто платит налоги, а кто не платит, сколько они платят, и эта динамика имеет социально-политические, а также экономические последствия. Следовательно, люди, которые сейчас платят налоги, действительно не хотят платить больше, пока люди, не платящие их, не начнут платить понемногу", — пояснил зампредседателя.

Улучшение налоговой справедливости, по мнению Лессарда, одна из целей национальной стратегии доходов.

"Там есть много вещей относительно таможни, упрощенной системы налогообложения, некоторых других налоговых реформ, которые, хотя и запланировано увеличат поступления, являются действительно важной частью улучшения справедливости", — добавил Лессард.

У Украины есть шанс улучшить инвестиционный климат благодаря изменению налоговой политики

Украина должна сделать свою налоговую политику конкурентоспособнее, считает Лессард. В области налоговых изменений он отметил важность приведения акцизов, в частности, на алкоголь, табак, к показателям, установленным в Европейском Союзе.

"Но то, о чем не так много говорят, — это то, что Европа собирается внедрить механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM). Если бы я был соседом Европы, я, пожалуй, не хотел бы попасть в эту передрягу и платить большие экспортные пошлины, потому что я нахожусь не по ту сторону этого механизма пограничного регулирования. Итак, вместо того, чтобы платить на границе, если вы разрабатываете Стратегию доходов и думаете о повышении справедливости, это также возможность "озеленить" вашу налоговую систему, встать на правильный путь с точки зрения. вступления в ЕС (...)", — резюмировал Лессард.

Напомним, экономические эксперты считают, что повышение налогов в Украине от 1 октября, которое недавно было принято Верховной Радой, противоречит действующему законодательству, ведь в Налоговом кодексе отмечено, что подобные изменения заработают только через 6 месяцев со дня вступления в силу.

Читайте также: