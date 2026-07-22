Ваш счет заблокирован за долги: что делать, как вернуть деньги

Блокировка банковского счета / © ТСН

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Блокировка банковского счета из-за открытоого исполнительного производства за кредиты, штрафы или коммунальные долги становится неожиданностью для многих. Если под арест попали пенсия, соцпомощь или выплаты ВПЛ, следует обратиться к исполнителю со справками для полной отмены ареста. Полное снятие ограничений возможно после погашения долга, закрытия производства или в случае ошибочно открытого дела.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Причины блокировки банковского счета

Банк не налагает арест на счета по собственной инициативе. Финансовое учреждение только выполняет постановление государственного или частного исполнителя, открывшего исполнительное производство. Основанием для этого могут быть решение суда, судебный приказ, исполнительная надпись нотариуса или другой документ, что согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве» подлежит принудительному исполнению.

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Чаще всего арест счетов связан со следующими долгами:

по кредитам;

по уплате алиментов;

по административным штрафам;

по коммунальным услугам;

по другим судебным решениям, вступившим в законную силу.

После открытия исполнительного производства исполнитель может вынести постановление об аресте средств должника и отправить его в банковские учреждения. После получения такого документа банк ограничивает доступ клиента к соответствующим счетам.

Банк не может сам отменить арест счета — какая причина

После блокировки счета человек часто обращается в банк, рассчитывая решить проблему в течение нескольких минут. Однако работники финучреждения не определяют, был ли арест наложен законно и есть ли основания для его отмены. Банк должен выполнить постановление исполнителя.

Поэтому даже если клиент считает, что арест был наложен ошибочно или задолженность уже погашена, банк не имеет права самостоятельно восстановить доступ к средствам. Для этого необходимо новое постановление исполнителя или соответствующее судебное решение.

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Следовательно, после блокировки счета, прежде всего, нужно выяснить, какой именно исполнитель ведет производство, а также установить причину наложения ареста.

Правило о 100 тысячах гривен больше не действует

После начала полномасштабной войны в Украине действовали временные правила, позволяющие свободнее пользоваться арестованными счетами. В частности, применялось распоряжение правительства №198-г. Оно позволяло физическим лицам проводить расходные операции по арестованным счетам, если сумма задолженности не превышала 100 тыс. грн.

Таким образом, сам факт ареста счета не всегда означал полную потерю доступа к собственным средствам. Однако эта норма была отменена Законом Украины №3048-IX от 11 апреля 2025 года.

То есть, после наложения ареста вопрос нужно решать непосредственно с государственным или частным исполнителем. Именно он может определить счет, с которого разрешается проводить расходные операции или отменить арест, если для этого есть законные основания.

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Что делать, если заблокировали счет в банке

Прежде всего, нужно как можно быстрее установить, кто наложил арест, в рамках какого исполнительного производства это произошло и можно ли обжаловать действия исполнителя или получить доступ хотя бы к части средств.

Для начала следует обратиться в банк и попросить предоставить номер исполнительного производства, дату постановления и данные исполнителя. Как правило, эта информация есть у финучреждения, ведь именно на основании соответствующего постановления банк ограничивает доступ к счету.

Далее нужно связаться с исполнителем. Найти нужную информацию можно, в частности, через приложение «Дия». В разделе «Услуги» доступна вкладка «Исполнительные производства», где можно увидеть открытые для человека производства, данные исполнителя и основные документы.

Если использовать «Дию» нет возможности, необходимую информацию можно получить непосредственно у исполнителя или через Автоматизированную систему исполнительного производства.

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Можно ли получить доступ к части арестованных денег

После вступления в силу Закона Украины №3048-IX автоматическое право пользоваться средствами на арестованном счете было отменено.

В то же время закон предусматривает механизм, позволяющий должнику не остаться полностью без доступа к деньгам. Согласно пункту 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», человек может обратиться к наложившему арест государственному или частному исполнителю с заявлением об определении одного текущего счета для проведения расходных операций.

После этого исполнитель может разрешить пользоваться денежными средствами в пределах суммы, предусмотренной законом. В то же время, банк не может самостоятельно принять такое решение — для этого необходимо отдельное постановление исполнителя.

В документе четко указано, что физлица-должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, что в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной зарплаты. Обращение взыскания в пределах указанной суммы на таком счете не производится.

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Если арест наложен на средства, находящиеся на нескольких счетах должника в одном банке или на счетах в различных учреждениях, для проведения расходных операций может быть определен только один текущий счет в одном банке.

Если в отношении одного физлица открыто несколько исполнительных производств, для всех них определяется один текущий счет, с которого разрешается проводить расходные операции.

В то же время количество исполнительных производств не влияет на размер средств, не подлежащих взысканию и которыми должник может пользоваться.

Что делать, если заблокировали зарплату или социальные выплаты

Иногда под арест попадают средства, имеющие специальный правовой статус. В частности, это могут быть:

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пенсионные выплаты;

государственная социальная помощь;

помощь при рождении ребенка;

отдельные выплаты внутриперемещенным лицам;

другие социальные выплаты, предусмотренные законодательством.

Если арест наложили именно на такие средства, следует обратиться к исполнителю с заявлением о его снятии. К заявлению следует добавить документы, подтверждающие источник поступления денег. Это могут быть справки из банка, выписки со счетов, а также документы Пенсионного фонда или органа соцзащиты.

На практике после получения таких подтверждений исполнители нередко отменяют арест из имеющих специальный статус средств.

Согласно Закону Украины «Об исполнительном производстве», основанием для снятия ареста является документальное подтверждение того, что счет имеет специальный режим использования или обращение взыскания на находящиеся на нем средства запрещено законом.

Кроме того, статья 73 Закона «Об исполнительном производстве» определяет виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание или в отношении которых действуют особые правила. Среди них — отдельные виды государственной соцпомощи, компенсаций и других соцвыплат.

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Когда арест со счета может быть полностью отменен

Полное снятие ареста возможно не только после полного погашения задолженности. Перечень оснований для этого определяет статья 59 Закона «Об исполнительном производстве».

В частности, арест может быть отменен, если:

судебное решение полностью исполнено,

исполнительное производство завершено или закрыто,

судебное решение или судебный приказ отменены,

производство открыли по ошибке,

арест наложили на средства, которые по закону не могут быть взысканы.

Если исполнитель без законных оснований отказывается снять арест или не реагирует на обращения, его можно обжаловать. Сначала это можно сделать у руководителя соответствующего органа государственной исполнительной службы или обратиться в Министерство юстиции. При необходимости вопрос можно решать и через суд.

Сам факт блокирования банковского счета еще не означает, что человек навсегда упустил возможность пользоваться собственными средствами. Прежде всего, важно не тратить время на многочисленные безрезультатные обращения в банк, а выяснить, кто именно наложил арест, на основании чего открыли исполнительное производство и есть ли возможность обжаловать действия исполнителя или частично отменить ограничения.

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Практика свидетельствует, что быстрота действий оказывает непосредственное влияние на возможность восстановить доступ к средствам без длительных судебных процессов. Поэтому после получения уведомления об аресте счета не следует откладывать разрешение ситуации. Во многих случаях своевременное обращение к исполнителю или обжалование его действий помогает вернуть доступ к деньгам гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать.

К слову, банки могут внезапно заблокировать карту ради безопасности — это затрагивает до 3% клиентов и происходит из-за «поведенческих аномалий» или технических маркеров. В случае блокировки не стоит паниковать — это защита от мошенников. Нужно позвонить только по официальному номеру с обратной стороны карты или пройти верификацию в банковском приложении.

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