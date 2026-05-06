Ваши доллары можно продать в разы дороже: проверьте одну деталь

Украинцы могут продать американскую валюту значительно дороже официального курса, если серийный номер купюры имеет определенную комбинацию цифр. Коллекционеры-бонисты активно охотятся за такими банкнотами на специализированных онлайн-аукционах.

Об этом сообщает профильный портал Garant.

Какие серийные номера на валюте считаются ценными

По данным специалистов, каждая банкнота имеет уникальный номер, однако существуют определенные комбинации, представляющие особый интерес для коллекционеров. К списку наиболее востребованных относятся:

одинаковые цифры по всему номеру (например, 777777);

«зеркальные» или симметричные комбинации (12344321);

цифры, идущие подряд в прямом или обратном порядке;

повторяющиеся группы цифр и большое количество нулей;

номера, совпадающие с номиналом самой банкноты.

Эксперты отмечают, что кроме самого номера, критически важно физическое состояние наличных.

«После обнаружения интересного номера необходимо оценить состояние купюры. Чем лучше состояние сохранения (отсутствуют потертости, изломы и повреждения), тем выше конечные цены на купюры с красивыми номерами», — уточнили на портале Garant.

Примеры цен на аукционах

На маркетплейсе Violity уже зафиксирован ряд лотов с завышенной стоимостью. В частности, купюру номиналом 100 долларов с номером 55 444 444 выставили на продажу за 7 499 грн. Для сравнения, по рыночному курсу на 6 мая 2026 года ее стоимость составляет около 4 370 грн.

Еще один лот — 100 долларов с номером 33338333 — оценили в 8 999 грн. Такая разница в цене объясняется редкостью комбинации, высоким спросом среди бонистов и сохранностью банкноты. Специалисты советуют украинцам проверять свои сбережения на наличие подобных символических совпадений, прежде чем обменивать валюту в банках или обменниках.

