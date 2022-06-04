Ватикан посвятил Украине серебряную монету (фото)

Стоимость каждой монеты составляет 50 евро, прибыль пойдет на помощь Украине.

Ватикан выпустил серебряную монету, посвященную Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", — отметил он.

Фото: Андрей Юраш

Прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 евро каждая) будет использована для помощи Украине.

Напомним, в США выпущены памятные монеты с украинской символикой (фото).

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